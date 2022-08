Il programma del 27 e del 28 Agosto 2022

Un altro weekend pazzesco quello in programma per l’Avellino Summer Fest.

Domani sera ultimo appuntamento con la rassegna musicale “Sabato in Piazzetta”, dove si esibirà Marcello Apicella, noto artista irpino, sfoggiando un repertorio composto da inediti e grandi classici.

L’evento, che si terrà a Piazza Biagio Agnes, inizierà alle 21.30. In concomitanza con l’evento lungo Corso Vittorio Emanuele, sarà previsto in Piazza Libertà il secondo appuntamento del Nadamas Summer Fest. Tra cibo, musica e divertimento, il programma della serata vanta un gran numero di artisti: oltre alla presentazione della polisportiva Lupo Fidelis, la serata sarà presentata da Giuseppe “Joy” Saveriano, Voice Daniele Damaso e si esibiranno, nell’ordine, Antonio Scafuri & Sandro Amato, Dario De Angelis ed il DJ set di Roberto Dello Russo B2B con Dario Maccanico.

Anche per domenica sono previsti due eventi che coinvolgeranno tutta la città. Infatti in Piazza Libertà, ore 21:30, ritorna la rassegna musicale “La Domenica Italiana” che vedrà protagonisti Salvatore Meola (voce), Bruno Manente (tastiera), Domenico Basile (chitarra),n Pasquale Palladino (basso) e Paolo Scaricato (batteria), in uno spettacolo per rendere omaggio a due grandissimi della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti.

Tutt’altra musica quella che andrà invece in scena a Picarelli, dove si esibirà a partire dalle 21:00, il gruppo Suoni Antichi con i Bottari di Macerata Campania. La formazione è composta da nove elementi di cui due botti grandi, tre piccoline, due musicisti e un capo battaglia. Tutto reso possibile grazie alla partecipazione di Raffaele Piccirillo, Simmaco Ciarmiello, Mario Celato, Antonio Piccirillo, Giuseppe Piccirillo, Giuseppe D’odio, Michele Ventriglia, Raffaele Sarracino e Francesco Caserta.

Insomma tutto lascia presupporre che sarà un altro weekend ricco di emozioni e allegria grazie all’Avellino Summer Fest!

“Progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020”.

