Santoro: “E' in gioco la qualità della nostra democrazia”

Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della lista “Sinistra Italiana-Europa Verde”, in vista delle elezioni politiche del 25 settembre.

Sarà il Consigliere Comunale di Avellino Amalio Santoro a guidare la lista nella circoscrizione plurinominale del Senato: «Credo che questa sia una campagna elettorale da non disertare» - ha affermato Santoro – «Credo sia in gioco la qualità della nostra democrazia, la difesa dei valori incarnati dalla nostra carta costituzionale» – ha aggiunto il Consigliere Comunale.

«Devo ringraziare inoltre gli esponenti della lista rosso-verde, il mondo ambientalista, Sinistra Italiana e le reti civiche per aver esaltato la questione cattolica» - ha dichiarato Santoro – «Hanno tutti sottolineato il rispetto per la tradizione cattolico-democratica così peculiare e decisiva per l’evoluzione della democrazia italiana, raccogliendo anche la sfida lanciata da Papa Francesco. Questo era un motivo per essere in campo».

In aggiunta, Santoro si è espresso anche riguardo il Movimento Cinque Stelle ed il Partito Democratico: «Il M5S ha fatto degli errori a livello nazionale e resta, per certi aspetti, un partito incompiuto. Dall’altro lato, Letta ha seguito ipotetiche agende Draghi. Da questo punto di vista, la lista “Sinistra Italiana-Europa Verde”, è la bussola della coalizione, l’elemento che detta l’agenda e che ha più credibilità per indicare una nuova strada al campo progressista» – ha dichiarato il Consigliere Comunale.

«Noi portiamo avanti la nostra battaglia, le nostre ragioni, tenendo ferme le posizioni di questi anni ma non c’è dubbio che la sfida oggi sia più alta. Rispetto a una destra aggressiva, io credo che un atto di responsabilità da parte di tutti i democratici fosse indispensabile» – ha concluso Santoro.