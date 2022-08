Con gli animatori di “Mister Punch”

Far conoscere ai bambini le bellezze del proprio Comune attraverso il gioco e il divertimento. Continua il partecipato e coinvolgente tour del “Cuntagiro”, iniziativa itinerante organizzata dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 in collaborazione con gli animatori di “Mister Punch” guidati da Espedito Giaccio.

Attraverso giochi e laboratori creativi, spettacoli del cantastorie e, soprattutto, una visita guidata animata da una mostra fotografica sugli usi, i costumi e le tradizioni dei comuni coinvolti, i bambini hanno la possibilità di scoprire o riscoprire le bellezze del loro comune e quelle dei paesi vicini.

“Il Cuntagiro – precisa Giaccio – rappresenta una ripartenza dopo il Covid e, naturalmente, non potevamo non coinvolgere i bambini, la nostra risorsa più importante. Dopo tanti mesi di chiusure e limitazioni abbiamo deciso di rimettere in moto la macchina della fantasia con un giro divertente e colorato in tutti i comuni dell’Ambito A5”.

Il “Cuntagiro” è un viaggio fantastico immaginato per promuovere e valorizzare l’Irpinia attraverso gli occhi incantati dei più piccoli. “In ogni comune abbiamo individuato degli elementi caratterizzanti, come può essere la castagna di Serino o la lavorazione della pelle a Solofra, intorni ai quali abbiamo organizzato dei laboratori creativi immaginati con l’obiettivo di far conoscere anche ai più piccoli un territorio pieno di storia e dal grande fascino. Il gioco – osserva Giaccio – è uno straordinario veicolo di comunicazione e apprendimento”.

Soddisfatto il Direttore Generale del Consorzio A5 Carmine De Blasio. “Il Cuntagiro, insieme a tante altre iniziative messe in campo durante l’estate, a partire dalle ludoteche con le quali gli animatori di “Mister Punch” operano in sinergia, ha consentito alle nostre comunità di riappropriarsi dei loro spazi, di rivivere momenti di socialità e condivisione, quantomai attesi, soprattutto dai più piccoli”.

“Quest’estate – aggiunge il Presidente Vito Pelosi – ha sancito un graduale ritorno alla normalità. L’attenzione resta naturalmente alta, ma è stato fondamentale rimettere in moto la macchina degli eventi e coinvolgere nuovamente famiglie e persone con progetti e iniziative che hanno riscosso grande interesse e partecipazione. Il Consorzio A5 ha confermato, ancora una volta, la sua massima attenzione alle esigenze di ogni singola comunità”.