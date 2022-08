Fino al 23 Settembre 2022

Dopo una breve pausa riprendono gli eventi di BiblioCare – sano chi legge!con letture partecipate e ad alta voce, spettacoli “itineranti”, laboratori di mindfulness, racconti teatralizzati e, ancora, presentazioni di libri e incontri con le scuole del territorio.

Sono questi i punti di forza del riuscito programma di animazione e welfare culturale sperimentato per la prima volta alla Biblioteca comunale di

Mercogliano e che continua per la seconda edizione ancora fino alla fine di Settembre 2022, grazie al Comune di Mercogliano, Puck TeaTrè,

Mediateur, alla collaborazione con librerie e associazioni locali e al co-finanziamento della Regione Campania – UOD Musei e Biblioteche.

Si continua Domenica 21 agosto 2022, alle 10.30, con “Il suono delle parole” letture ad alta voce per bambini e bambine dai 4 anni a cura della

libreria L’Angolo delle Storie alla Villa comunale di Mercogliano centro (di fronte alla Piscina comunale).

Il programma prosegue con gli eventi dedicati ai più grandi con due presentazioni di libri di Sabato pomeriggio alle 18 nel giardino della

Biblioteca comunale a Torrette di Mercogliano.

Il 27 agosto ci sarà la presentazione del libro di Lazzaro Preziosi, Il nuovo vecchio libro, Robin edizioni. Sabato 3 settembre sarà la volta di Ciro Borrelli che presenterà il suo ultimo libro Pensavo fosse un comico, invece era Massimo Troisi, edizioni

Phoenix Publishing Linea Serie Oro. Si chiude con Domenica 11 settembre, ore 17.30 per il secondo appuntamento di “Letture per il ben-essere” che porta di nuovo la Biblioteca fuori dai suoi abituali spazi alla Villa comunale di Torrette di Mercogliano. Al termine ci distenderemo sull’erba e all’ombra degli alberi per un laboratorio di mindfulness per ascoltare noi stessi e la natura che ci circonda.

Infine, la Biblioteca comunale di Mercogliano dedica alla scuola uno speciale appuntamento che mira a incentivare la frequentazione della

biblioteca e la conoscenza dei suoi servizi.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Programma:

Agosto

Domenica 21 agosto, ore 10.30

Villa comunale di Mercogliano centro

Letture ad alta voce per bambine e bambini dai 4 anni “Il suono delle parole” a cura de L’Angolo delle Storie

Sabato 27 agosto, ore 18.00

Giardino Biblioteca comunale “P. Campanello” LIBRI PER IL BEN-ESSERE

Presentazione del libro Il nuovo vecchio libro, Robin Edizioni secondo libro di Lazzaro Preziosi

Sarà presente l’autore

Modera: Alessio Feoli

Lettori: Alessio Feoli e Gianmarco Abate

Settembre

Sabato 3 settembre, ore 18.00

Giardino Biblioteca comunale “P. Campanello” LIBRI PER IL BEN-ESSERE

Presentazione del libro Pensavo fosse un comico, invece era Massimo Troisi, edizioni Phoenix Publishing Linea Serie Oro di Ciro Borrelli

Sarà presente l’autore

Relatore: Giovanni De Feo

Modera: Alfredo Picariello

Lettrice: Marina Parrilli

Domenica 11 settembre, ore 17.30

Villa comunale di Torrette di Mercogliano LETTURE PER IL BEN-ESSERE

Letture partecipate e laboratorio di mindfulness a cura dell’Associazione “Lupus in Fabula” e della psicoterapeuta Annachiara Forte

età consigliata 5-10 anni

prenotazione obbligatoria al numero 334 111 4349

Venerdì 23 settembre, ore 10.30

*Appuntamento per le scuole

ALBUM PER I GIORNI DI PIOGGIA

Racconto e laboratorio teatrale

a cura di Puck TeaTrè