E tanti altri appuntamenti

Parte con il botto il weekend in centro con Ioanna jazz, che allieterà la serata a suon di tanta buona musica le vie del centro storico, con la band composta da Giovanni Montesano, Morgana Grindel, Sophie Martel, Daniele Castellano,Francesco Bearzatti, Carmine Ioanna,Eric Capone, Gianpiero Franco,Gerardo Pizza.

Ore 21:30, alla Dogana, da non perdere.

Terzo e ultimo evento all’Eliseo con la proiezione del terzo film, “Letizia Battaglia – shooting the mafia”, ore 21.

Letizia Battaglia – Shooting the Mafia, film diretto da Kim Longinotto, più che una storia, è un ritratto personale e intimo della fotografa palermitana e fotoreporter per “L’Ora”, nonché una delle colonne portanti del giornalismo di cronaca. Una vita vissuta senza schemi, che l’ha vista per anni fotografare Palermo, impegnarsi nella politica, ma soprattutto documentare i morti, le guerre e le stragi della mafia. A metà tra racconto personale e professionale, il film delinea la personalità di una figura fondamentale in Sicilia e nella stessa Italia tra gli anni Settanta e Novanta.

Domani sera, invece, alla Ferrovia dalle 21, è atteso uno dei più grandi eventi del cartellone dell’Avellino Summer Fest, il concerto de “Lo Stato Sociale”.

Lo Stato Sociale è un gruppo musicale italiano formato nel 2009 da Alberto Cazzola, Lodovico Guenzi e Alberto Guidetti, tutti e tre, all’epoca, dj di Radio Città Fujiko a Bologna. Nel 2011 la formazione viene ampliata a quintetto con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio. Nel 2018 la band partecipa al Festival di Sanremo classificandosi al 2º posto con la canzone Una vita in vacanza. A luglio ricevono il Premio Lunezia Indie Pop per il Valore Musical Letterario per l’album Primati. Nel 2021 partecipano al Festival di Sanremo 2021, con il singolo Combat pop.

Ad aprire la super serata l’esibizione di Berlino 84, al secolo Fabio Picciocchi, emergente cantautore avellinese, con brani che andranno da “MILANO-AVELLINO“ A “MAGARI AFFOGO”, con singoli inediti di cui alcuni non ancora usciti e ci sarà un momento dedicato anche Lucio Dalla .

Dal 20 al 25 agosto inizierà l’evento “Le sei notti di Venere”, un vero e proprio viaggio nelle tradizioni irpine che si terrà lungo il Corso Vittorio Emanuele e nei pressi del Centro Storico

Domenica ritorna invece la rassegna musicale “La Domenica in Piazza” che dopo il grande successo del Duo De Andrè della scorsa settimana si prepara ad un altro imperdibile appuntamento con l’omaggio di Silvano Santacroce al grandissimo cantautore napoletano Pino Daniele.

L’esibizione è prevista alle 21:30.

