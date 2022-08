Nei pressi del municipio

Mercoledì 17 agosto (dalle ore 21:30) si svolgerà il classico evento “LUCI SU S. MANGO”, organizzato dalla Pro Loco Sanmanghese in collaborazione con l’amministrazione comunale e la ‘Mnemoteca’ istituita presso il municipio dal dipartimento di Filologia Moderna dell’Università Federico II di Napoli.

Come lo scorso anno, l’appuntamento è fissato nei pressi del municipio, in attesa di tornare nella tradizionale ‘location’ della medievale chiesa di S. Anna, dove la manifestazione (avviata più di un decennio fa) si è svolta fino all’interruzione causata dalla pandemia. L’illuminazione scenografica sarà curata dal maestro Maurizio Iannino, che proporrà un singolare gioco di luci ispirato a Tchaikovsky.

Come di consueto, al pubblico saranno poi presentati video ed immagini relativi alla memoria e all’identità del paese: la pagina di apertura di quest’anno è dedicata al recente ritorno della Cavalcata.

La serata aprirà il programma civile della festa patronale di San Teodoro, che prevede ancora: giovedì 18, l’esibizione di Marco Iantosca con il gruppo ‘Tha Yaters’ (il concerto è offerto dall’amministrazione comunale); venerdì 19, il gruppo Zeketam; sabato 20, uno spettacolo cinematografico curato dalla ditta Assanti. Domenica 21 la comunità si raccoglierà per la pomeridiana messa solenne e la successiva processione del patrono. Non mancheranno il tradizionale omaggio civile e religioso ai caduti e la messa per i defunti.