Più di trenta interventi di soccorso

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in più di trenta interventi di soccorso per il maltempo che ha interessato l’intera provincia, soprattutto per il forte vento.

In città le zone maggiormente interessate sono state, contrada Zoccolari, via Ammaturo, via Tuoro Cappuccini e si sta intervenendo in via Ferrante dove il forte vento ha divelto una copertura in lamiere di un edificio del posto, facendola cadere su di una scuola per l’infanzia, per fortuna senza conseguenze per le persone.

In provincia i comuni dove le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti hanno lavorato e stanno tuttora intervenendo sono, Ospedaletto, Summonte, Ariano Irpino, Taurasi, Tufo e Montemarano dove la squadra di Montella ha effettuato diversi interventi per caduta anche di grossi alberi sulla sede stradale. Anche se la situazione metereologica in mattinata è migliorata, sono ancora diversi gli interventi da effettuare.