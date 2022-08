Pubblicato l'avviso per gli ospedali di Ariano Irpino e Sant'Angelo dei Lombardi

Al fine di potenziare già nel breve termine l’organico in forze presso i Presidi Ospedalieri dell’ASL, l’Azienda Sanitaria Locale, diretta dal dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha indetto Avviso di Manifestazione di Interesse per il conferimento di incarichi a favore di personale medico in regime di lavoro autonomo o collocato in quiescenza, presso i Presidi Ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

L’obiettivo è il reclutamento in tempi rapidi di medici nelle brache strategiche: Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Medicina Interna, Ortopedia, Neurologia, Pediatria, Ginecologia ed Ostetricia, Nefrologia e Dialisi, Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.

“Far fronte alla carenza di personale è una delle priorità di questa Direzione – afferma il Direttore Generale, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante – pertanto puntiamo a soluzioni a breve termine utilizzando i medici in quiescenza, che possono dare ancora molto alla sanità irpina. Nel medio-lungo termine, inoltre, stiamo programmando tutte le azioni necessarie, attraverso le procedure concorsuali, per il reclutamento dei medici necessari ai Presidi ospedalieri e sanitari dell’ASL, con l’obiettivo di offrire un servizio e un’offerta sanitaria sempre più rispondente ai bisogni dei cittadini”.