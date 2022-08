Venerdì 26 Agosto 2022 alle ore 21.00

L’Amministrazione Comunale di Venticano (Av), per iniziativa del Sindaco Dott. Luigi De Nisco, e l’Associazione Zenit 2000 di Avellino, su idea del Presidente M° Massimo Testa, presentano La Traviata di Giuseppe Verdi, in forma integrale con allestimento scenico, nella suggestiva e accogliente Cavea Teatrale della cittadina, che apre dunque alla realizzazione di grandi eventi lirici affianco alle consuete rappresentazioni teatrali e musicali già messe in campo da anni.

La Traviata vedrà la partecipazione di un Cast di cantanti di eccellente qualità, tra cui citiamo la Violetta di Yao Bohui (Cina), l’Alfredo di Ignacio Encinas (Spagna), il Germont di Carlo Provenzano, il Dottor Grenvil di Gianfranco Zuccarino, la Flora dell’irpina Hera Guglielmo. Con Il Coro Lirico Di Lecce, Mastro del Coro Vincenza Baglivo, e con l’Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic. Maestro direttore e Concertatore il M° Massimo Testa. La regia è di Vito Cesaro.

Scene di Grasso, Lucera, Costumi da Bastiani, Macerata. Direttore di produzione l’esperto e attento Bruno Carletti. Comunicazione by Alem di Tina Rigione.

L’evento, con il Patrocinio della Regione Campania e del Ministero della Cultura, è in collaborazione con la Pro Loco e il Forum Giovani di Venticano, Cooperativa MusicaInsieme, Sistema Med, Castelli D’Irpinia.

Una serata per gli amanti della lirica, ma anche e soprattutto per tutti coloro che vorranno godere di uno spettacolo di ampio respiro artistico e culturale in una delle location più suggestive del territorio irpino.