Avellino, traffico limitato per il Ferragosto

La nuova ordinanza del sindaco Festa

Avellino – Il sindaco Gianluca Festa, ha firmato l’ordinanza n. 373/2022 del 11 agosto 2022, con la quale ha stabilito la pedonalizzazione di Via De Concilii, nei giorni di venerdì 12 e sabato 13 agosto 2022, dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno seguente.

Tale provvedimento è stato preso per rendere più sicuri i festeggiamenti del Ferragosto avellinese, dato che la movida notturna, che nei fine settimana si concentra in questa zona, minaccia abitualmente sia il regolare passaggio delle autovetture, che la sicurezza e l’incolumità pubblica.

Per gli stessi motivi, sarà anche chiusa la circolazione in Viale Italia nel tratto compreso tra l’intersezione con Via De Concilii e l’intersezione con Via Sellitto/Del Gaudio.

Rimangono esenti dal provvedimento i residenti, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, debitamente autorizzate e con esposizione del relativo permesso, i mezzi di soccorso ed i mezzi delle forze di polizia.

Clicca qui per visionare l’ordinanza completa.