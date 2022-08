Con buona musica jazz, degustazioni e tanto divertimento

Torna il mercoledì al centro storico di Avellino, con tanta buona musica jazz targata Rosa Sax e DJ set con An Rì, degustazioni e tanto divertimento. La festa è diffusa nella ztl del centro storico, fatta di punti spettacolo itineranti, nell’area compresa tra Via Nappi, Corso Umberto I, Via Amabile. L’evento si ripeterà ogni mercoledì sera, per tutto il periodo estivo, fino al prossimo 21 settembre. Un evento in grado di attrarre tanta gente e ripopolare il cuore antico della città con microeventi e musica.

“Progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020”. Per consultare il programma completo dell’Avellino Summer Fest, organizzato dall’Assessore alle politiche giovanili, Patrimonio ed Eventi Stefano Luongo visitare i canali social:

