Chiara Di Biase come Direttore Amministrativo



Inizia oggi il secondo mandato consecutivo del manager Renato Pizzuti al vertice dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino. «Ringrazio il Presidente Vincenzo De Luca per la fiducia riposta nei miei confronti – afferma il manager –, non solo perché sono orgoglioso di poter continuare a guidare un’Azienda come il Moscati, ma soprattutto perché la riconferma mi offre l’opportunità di portare a termine tutta la programmazione avviata nel precedente triennio».

Questa mattina il Direttore Generale ha provveduto a nominare il nuovo Direttore Amministrativo, che, insieme al Direttore Sanitario Rosario Lanzetta – già prorogato la scorsa settimana per un altro biennio – andrà a completare la Direzione strategica. Subentra a Germano Perito, che a sua volta va a ricoprire lo stesso ruolo all’Asl di Salerno, Chiara Di Biase. Già Direttore dell’Unità operativa complessa Affari Legali dell’Azienda “Moscati” e attualmente alla guida del medesimo ufficio presso l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, l’avvocato Di Biase è stato Direttore Amministrativo nel triennio 2017-2019 all’Asl di Benevento.

«Ringrazio Germano Perito per il prezioso e fattivo impegno profuso – conclude Pizzuti – e gli auguro un sincero in bocca al lupo per il nuovo inizio. Saluto con grandi aspettative l’arrivo dell’avvocato Di Biase, una professionista competente e attenta, che già conosce l’Azienda “Moscati” e che certamente darà il suo concreto contributo per portare avanti i tanti progetti in cantiere. La scelta di rinnovare la mia fiducia a Rosario Lanzetta, persona dalle spiccate doti umane e professionali, darà continuità al lavoro svolto fino a oggi, caratterizzato da una condivisione di intenti, grande sinergia e proficua collaborazione».