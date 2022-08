Con Nicoshowman e Carlo Maria Todini

Oggi, alle ore 17:00 al Roseto, si esibirà con maestria attraverso il suo repertorio napoletano, nazionale e internazionale Nico Meoli, in arte Nicoshowman, il quale già il 4 agosto si è esibito presso la casa di cura del Rubilli, donando gioia e spensieratezza ai degenti del centro.

Ed è quello che accadrà anche oggi al Roseto perchè in fondo si sa, la bravura di un’artista la si vede non soltanto nel proprio lavoro, ma anche a livello umano: e possiamo affermare che Nicoshowman è non solo un bravo artista ma anche un uomo dal cuore nobile, buono e grande.

Alle 21:00 secondo evento della giornata, nei pressi del Duomo, da non perdere lo spettacolo di Carlo Maria Todini, che insieme a Leo Coppola, Enrico Armenante, Marco Napoletano e gli attori Salvatore Iermano e Uberto Celeste si esibiranno in uno spettacolo di arte e varietà che sarà un mix di musica, cabaret e momenti speciali dedicati al teatro. Il titolo “Non mi resta che cantare”, prende spunto anche dal momento storico del primo lockdown per il Covid, durante il quale le esibizioni canore avvenivano principalmente sui balconi delle nostre case.

"Progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell'ambito del POC Campania 2014-2020".

