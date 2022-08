Un cartellone da non perdere

Una “Baraonda” di eventi per l’estate atripaldese. Fino ad 31 agostola cittadina del Sabato si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per ospitare concerti, video mapping, spettacoli per bambini, teatro, sport, cinema e momenti dedicati al food. Un evento unico nel suo genere con ben quattro contenitori tematici, che comincerà questa sera (8 agosto)con il concerto di Tony Tammaro per proseguire tutto il mese con eventi quotidiani.

“Baraonda”, promossa dal Comune di Atripalda (assessorato commercio, attività produttive, eventi e manifestazioni e assessorato allo sport), con la direzione artistica di Roberto D’Agnese, è Etnie Music Fest, People Music Fest, Sport, Teatro e molto altro. Questa sera alle 21.30 in piazza Umberto I il concerto di Tony Tammaro, domani (martedì 9) toccherà ai Blue Staff e mercoledì 10 I Malamente. Giovedì 11 in piazzetta degli Artisti “Sogno di una notte di mezza sbornia” del Teatro d’Europa per la regia di Luigi Frasca, mentre venerdì 12 Anymore Vasco Rossi Tribute sempre alle 21.30 in piazza Umberto I, dove sabato 13 si esibiranno i Nidi d’Arac, domenica 14 i Lumanera, lunedì 15 Alla Bua, martedì 16 gli Stragatti e mercoledì 17 Jovine. Giovedì 18 spazio al Teatro in piazzetta degli Artisti con il Teatro d’Europa che porterà in scena “Lu cunto de lu re ‘mbarzamato” per la regia di Paolo Capozzo. Da venerdì 19 fino a mercoledì 31 spazio allo sport: in piazza Umberto I si terrà l’Experience Summer Sport dell’Asd Beach Inside, mentre domenica 28 manifestazione regionale di ciclismo amatoriale Uisp Trofeo di San Sabino dell’Asd Circolo Amatori della Bici.