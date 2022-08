Dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo SIibilia:

“Tutti insieme, Gelmini-Calenda-Letta-Di Maio-Carfagna-Tabacci, in bocca al lupo alla nuova ammucchiata basata sui seggi e non sui programmi, seguendo un’agenda Draghi senza Draghi. Salari? Rdc? Nucleare? Rinnovabili? Cuneo fiscale? Non si sa. Il nulla, ma con dentro tutti”.