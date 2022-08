I lavori verranno ultimati domani 3 Agosto 2022

Alto Calore dichiara che:

causa rottura condotta adduttrice DN 250 in agro di Casalduni, l’erogazione idrica a servizio dei serbatoi dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso dalla giornata del 29/07/2022, pertanto potrebbero verificarsi ulteriori disfunzioni all’erogazione idrica fino alla fine dell’intervento di riparazione in atto, la cui ultimazione è prevista nella giornata di domani 03/08/2022.

Di seguito i comuni interessati:

-Campolattaro

-Pago Veiano

-Fragneto Monforte

-Pietrelcina

-Casalduni

-Reino

-Pesco Sannita

-Casalduni (Stir)

Clicca qui per leggere il comunicato