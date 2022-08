Al via l’edizione 2022

Quest’estate, le piazze di Montemiletto (AV), torneranno ad essere protagoniste di numerosi eventi appartenenti al progetto “Finalmente insieme”, nell’edizione 2022.

A partire dallo scorso 30/07 fino al 17/09 sono iniziate e seguiranno giornate all’insegna della musica, dello sport, del cinema, dell’animazione per bambini e degli spettacoli, per favorire momenti di ritrovo e divertimento.

Tra i prossimi appuntamenti, ad esempio, il 4 agosto alle 22:30, presso piazza IV Novembre, saranno presenti Enzo e Sal, comici di Made in Sud, con lo spettacolo dal titolo “Uomo avvisato mezzo sposato”, preceduti dall’esibizione del gruppo musicale folk Piccimondo e il 5 agosto alle 21:30, presso lo stesso luogo, andranno in scena “Le vibrazioni”, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano.

Accanto, la locandina del programma completo delle serate.