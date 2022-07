Il Coordinatore: "Ricevere la collaborazione di cosi tante persone è un segnale importante"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Coordinamento Regionale M.I.D. Campania

“Con questo comunicato stampa a firma del Coordinatore Giovanni Esposito, il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili ha avuto onere e lo ha anche a mezzo stampa di concedere il Benvenuto, nella compagine reale, attiva, amministrativa e rappresentativa concreta regionale come collaboratrice in supporto per la Provincia di Benevento alla gentilissima e sensibile oltre che solare Elena Rega, ringraziandola per aver offerto la sua volontà di collaborare attivamente e propositiva insieme a tutto il Coordinamento offrendo soprattutto idee e suggerimenti che possano essere utili al miglioramento e integrazione di nuove attività che possono essere messe in cantiere.

E per noi, quale struttura di Coordinamento Regionale come M.I.D Campania, ma anche e soprattutto struttura di rilievo nazionale quale siamo di ampia garanzia per la tutela e il riconoscimento dei diritti sociali e civili, onore e orgoglio ricevere come sempre la collaborazione e partecipazione attiva di nuovi amici che intendono chiaramente e decisamente affermare e veder riconosciuti i diritti di tutti i disabili, anziani e persone in condizioni di svantaggio economico e sociale, obiettivo quest’ultimo principale dell’azione amministrativa che il Movimento pone in essere.

Crediamo di Elena nel suo amore verso il prossimo di cui anche io come Coordinatore Campania e prima ancora come amico ne sono testimone, auspichiamo nel suo impegno proficuo per la promozione e incentivazione di nuove iniziative da intraprendere insieme per venir incontro alle esigenze degli utenti che necessitano del valore e del supporto che il M.I.D. da sempre offre non solo ai suoi iscritti ma anche a tutti coloro che si interfacciano.

Come Coordinatore Regione Campania posso affermare che, ricevere la collaborazione di cosi tante persone è un segnale importante oltre che incoraggiante per tutto il Coordinamento e testimonianza di fiducia oltre ogni forma di giudizio, di commento o di opposizione che possa scaturire o ricadere o sfociare anche in ambito personale, ringrazio Elena per la fiducia reciproca, stima reciproca e soprattutto inestimabile amicizia.”