Dal 22 luglio al 7 agosto

Arte, musica, cinema, paesaggio, turismo, territorio: il calendario di agosto con altri imperdibili appuntamenti

Al via una nuova settimana di eventi al Convivio al Monte edizione 2022, l’Hub Art voluto da Arciconfraternita del SS. Sacramento e Amministrazione comunale di Montella, palcoscenico di arte e cultura che si tiene nell’incantevole realtà architettonica e paesaggistica del Complesso Monumentale del Monte (Castello, Giardini, Convento), luogo iconico per storia e bellezza urbanistica.

Filo conduttore della manifestazione, la mostra “Ecce Mater” di Eliana Petrizzi e Gennaro Vallifuoco, a cura di Montorocontemporanea, aperta dal 22 luglio al 7 agosto negli ambienti cinquecenteschi del Convento di Santa Maria del Monte.

La prima settimana è stata ricca di eventi letterali, convegni e concerti, che si sono tenuti nella magnifica cornice del giardino storico angioino, accolti da un pubblico numeroso e coinvolto.

Il Convivio continua anche ad agosto con altri 2 imperdibili appuntamenti della ‘Notturna al Monte’ organizzata dal Forum dei Giovani di Montella:

lunedì 1° agosto ‘Una notte al giardino’, passeggiata sotto le stelle nel giardino storico del Complesso del Monte tra musica live ed un fresco aperitivo.

martedì 2 agosto ‘La settima arte al Monte – Cineforum sotto le stelle’, proiezione di film tra le suggestive mura del castello longobardo-normanno-angioino.

Infine domenica 7 agosto la chiusura con la presentazione del ‘Consorzio della Castagna di Montella IGP’, evento istituzionale curato dall’Amministrazione comunale con interventi, tra gli altri, del sindaco di Montella Rizieri Buonopane.

Da segnalare, nella prima settimana agostana, la Festività della Madonna della Neve, a cui è dedicata la bellissima Chiesa barocca del Complesso del Monte.

Proprio nella chiesa, nei giorni 3, 4 e 5 agosto, alle ore 18:30 si terranno le celebrazioni eucaristiche con la partecipazione dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento. Il giorno 4 agosto, in particolare, la Santa Messa sarà officiata da S.E. Don Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia; al termine, la processione con la benedizione della Valle del Calore.

Il Convivio al Monte chiude ufficialmente il 7 agosto; sono però in arrivo delle sorprese. Già in via di definizione, infatti, altri eventi per un Extra-Convivio che arricchirà la fine estate 2022.

Prima ancora che il Convivio al Monte finisca, possiamo ritenere che anche questa edizione non ha tradito le aspettative: tante le manifestazioni all’insegna di arte, cultura e musica ad illuminare l’estate non solo montellese; gratificante l’apprezzamento del pubblico che ha partecipato, anche di quello più giovane.

Senza dubbio il modo migliore per riscoprire le bellezze del nostro territorio e l’immenso patrimonio artistico e culturale che ci appartiene.