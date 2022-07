Le speciali ebike di Emoby

Entusiasmo sportivo alla consegna delle mountain bike elettriche a tutta la squadra dell’Avellino Calcio, in ritiro nel vicino Comune di Mercogliano, tutti i calciatori le utilizzeranno per i loro spostamenti durante gli allenamenti e per il tempo libero.

Un bel test per Emoby che proprio a Mercogliano ha una sede operativa dove esegue il montaggio di componenti speciali delle biciclette a pedalata assistita e delle stazioni di ricarica di sua produzione, destinate allo sharing “station based”, con un sistema unico e innovativo di ricarica a induzione che le rende particolarmente efficienti e consente un utilizzo smart del sistema.

Le eMTB sono state personalizzate con i colori della squadra dell’ Avellino Calcio che milita nel Campionato di serie C e con il logo del Comune di Mercogliano che ha voluto fortemente dare un segnale “green” alla cittadinanza, attraverso la testimonianza degli sportivi. È’ proprio il Sindaco della città irpina, Vittorio D’Alessio che dichiara “La presenza della squadra calcistica dell’ US Avellino 1912 nella nostra città ci rende orgogliosi di appartenere a questa terra irpina. La nostra Amministrazione comunale ha fortemente voluto che tutta la squadra potesse utilizzare un mezzo ecologico per gli spostamenti durante il periodo del ritiro, abbiamo chiesto il supporto di Emoby che è già presente nel nostro Comune nell’insediamento industriale e ottenuto queste splendide ebike che diventano un simbolo e un esempio per i cittadini e i turisti di come debba essere intrapresa la mobilità del futuro. Siamo certi che dopo questa esperienza ci possa essere maggiore sensibilità al tema della micromobilità che potrà portare a scelte importanti anche per il nostro territorio: siamo grati a Emoby e, in particolare, a Cristina La Marca per il supporto che ha voluto dare a questa iniziativa.”

Cristina La Marca, founder e General Manager di Emoby: “abbiamo colto con piacere e entusiasmo la richiesta del Sindaco e dell’ Amministrazione Comunale di Mercogliano. Riteniamo che l’esempio che proviene da campioni dello sport sia davvero efficace, soprattutto per i giovani. La nostra realtà imprenditoriale offre sistemi integrati per lo sharing di biciclette a pedalata assistita in Italia e all’estero con un’ alta qualità dei prodotti offerti”

Emoby si distingue nel settore dell’ebike sharing per innovazione tecnologica e soluzioni perfettamente compatibili con l’avvento del Mobility as a Service (MaaS). “Nella recente edizione di Eurobike 2022, a Francoforte, abbiamo presentato le nuove tecnologie e sistemi per la micro mobilità, come EWDS, una tecnologia brevettata che consente di implementare soluzioni di stazionamento e ricarica induttiva per bike a pedalata assistita applicabile a bike di diversa tipologia come city bike, mountain bike, fat bike, ecc., unica al mondo oltreché le nuove versioni di ebike che saranno introdotte a breve nel mercato” ci dice Roberto Minerdo, Presidente di Emoby.