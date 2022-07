De Luca: “L’obiettivo è rendere pienamente autonoma, per sempre, la regione Campania”

Nella consueta diretta settimanale su Facebook, il Presidente della Regione De Luca, ha fornito importanti aggiornamenti in merito all’andamento della pandemia e alle iniziative proposte per contrastare la siccità e i cambiamenti climatici.

«Stiamo lavorando su diversi fronti: acqua potabile, autonomia piena della regione Campania, acqua per uso irriguo e rifacimento delle reti idriche, che perdono il 40 % delle acque che vengono immesse nelle reti» – ha dichiarato il Presidente.

La messa in funzione del piano idrico, richiederà l’utilizzo di 3 miliardi di euro, ma permetterà di affrontare con maggiore serenità le future crisi idriche: «Il piano idrico della ragione Campania avrà un valore di 3 miliardi di euro e intendiamo percorrere questa strada» – ha aggiunto il Presidente - «Oggi, fortunatamente, non abbiamo un’emergenza idrica, ma dobbiamo sapere che questo è un problema che ci troveremo di fronte nei prossimi anni. L’obiettivo è rendere pienamente autonoma, per sempre, la Regione Campania» – ha ribadito De Luca.

Invece, In merito allo sviluppo della pandemia nella nostra regione, De Luca ha rinnovato il suo invito all’utilizzo della mascherina, assicurando però, che il numero dei nuovi casi è in costante discesa: «Grande prudenza, come sempre, per l’uso della mascherina» – ha esordito il Presidente – «Stiamo avendo una progressiva riduzione del numero dei contagi e dei ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive» – ha concluso in merito De Luca.