Ospite d’onore Ghemon, artista irpino di fama nazionale

Questa sera, a partire dalle ore 19:30, si terrà a Campo Genova, alla Smile Arena, il primo festival per dj emergenti irpini, rivolto soprattutto ai giovani.

L’evento di beneficenza ha il patrocinio del comune di Avellino e della Provincia ed è organizzato dall’associazione di promozione sociale “Danilo d’Argenio – Real Daddy”, nata in memoria di Danilo d’Argenio, giovane avellinese scomparso a causa di un malore improvviso, nel luglio del 2021.

I dj irpini che si esibiranno hanno condiviso la passione per la musica insieme a Danilo, partecipando a serate di dj set nazionali: ALESSANDRO FONTANA, FLKTS b2b NEED2DROP, VITTORIO BARBONE b2b CHRISTIAN BILOTTO, YURI DJ, CHOPIER, LOCO, MATTHEW SAWA, DARIO b2b NICOLA MARTORANO.

Ospite d’onore della serata sarà Ghemon, artista molto legato ad Avellino, la sua città d’origine, che ha abbracciato la causa immediatamente.

Il ricavato della vendita dei biglietti sarà utilizzato per istituire borse di studio, regalare opportunità a giovani talentuosi del territorio, per evitare che questi siano costretti ad andare via dalla propria città di origine per seguire la propria passione.

Infatti, sono diverse le aziende del territorio e le organizzazioni di eventi irpine a fare da sponsor per la serata come Hopera, Nada Mas, Glance, Inside ITA: «In questo momento storico, molto delicato per tutti, le realtà che hanno sostenuto il Daddy’s hanno dimostrato quanto il loro cuore sia grande e quanto siano attente al futuro dei nostri giovani» – ha affermato Elena Pacilio, mamma di Danilo D’Argenio e vice presidente della APS – «Il domani è nelle loro mani, molto spesso lo dimentichiamo e dare loro modo di poter esserci e poter essere un faro per le generazioni future è fondamentale. Non abbiate paura di chiedere il nostro aiuto perché è il nostro obiettivo» – ha concluso Pacilio.

Dunque, questa iniziativa vuole essere una serata di condivisione e solidarietà, che tra ispirazione dalla passione che aveva Danilo per la musica house e dal suo desiderio di far rivivere la città di Avellino, rendendola più dinamica ed aperta ai giovani.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione inviando un messaggio WhatsApp al n. 388 58 47 789 o dando la propria adesione attraverso la pagina web e ritirando in un secondo momento il proprio biglietto.