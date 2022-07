Garantirà la presenza dell’Arma con servizi giornalieri di ricezione pubblico

Sull’Altopiano del Laceno è tornato operativo il Posto Fisso Carabinieri. L’apertura della struttura a carattere stagionale è stata predisposta per rispondere al meglio alle esigenze ed alle problematiche di sicurezza e ordine pubblico, legate all’afflusso di turisti che determina un aumento della popolazione residente. Il Posto Fisso, ubicato in via Serroncelli, garantirà la presenza dell’Arma con servizi giornalieri di ricezione pubblico e di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili al fine di andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti. Durante il periodo di chiusura i servizi di controllo sono eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella.