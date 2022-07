Avellino Summer Fest oggi 28 Luglio “Daddy’s Music Fest”

Dalle ore 19:30 alla Smile Arena

Il ricco cartellone dell’Avellino Summer Fest oggi si arricchisce con tanta musica live dalle ore 19:30 alla Smile Arena, (Campo Genova, alle spalle della curva Nord dello stadio Partenio-Lombardi), andrà in scena la discoteca a cielo aperto con il Daddy’s Music Fest, dedicato alla memoria di Danilo D’Argenio, ragazzo scomparso prematuramente; era amante della musica in particolar modo delle sonorità dance, techno e house.

Il Daddy’s Music Fest ha molteplici obiettivi: valorizzare giovani DJ che sono all’inizio del loro percorso musicale dandogli la possibilità di esibirsi in un contesto musicale a cui aspirano e raccogliere fondi per istituire borse di studio. Con queste attività si tende a favorire soprattutto la partecipazione, l’inclusione e la coesione sociale e rendere la città di Avellino più dinamica e culturalmente viva. Da questo desiderio e dalla forza di una mamma e di un padre dal cuore grande, della famiglia tutta e degli amici di Danilo, nasce l’associazione di promozione sociale Danilo d’Argenio RealDaddy e successivamente la raccolta fondi per il progetto “Vogliamo un futuro con te”.

L’evento, col patrocinio del comune di Avellino, sarà realizzato grazie alla sponsorizzazione di importanti aziende irpine e grazie alla collaborazione di alcune organizzazioni di eventi: Hopera, Nada Mas, Glance, Inside ITA. Presenta la serata Rita Stella Liberale, vocalist Daniele Damaso e ospite d’onore sarà l’avellinese Ghemon, uno degli artitsti hip hop nazionali più apprezzati del momento, in qualità di dj set.

Insomma, tutti i presupposti per un appuntamento da non perdere.