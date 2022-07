L’UE misurerà i progressi degli obiettivi del Green Deal

Ottavo programma d'azione per l'ambiente

La Commissione ha presentato un elenco di indicatori chiave per monitorare i progressi compiuti sugli obiettivi dell’UE in materia di ambiente e clima fino al 2030 e sulla visione a lungo termine per il 2050 “vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”. A seguito di intense consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri, il nuovo quadro di monitoraggio nell’ambito dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente mira a promuovere la trasparenza e a informare i cittadini europei sull’impatto della politica climatica e ambientale dell’UE.

Le politiche dell’UE devono riportarci a uno stile di vita e ad abitudini di lavoro che rispettino i limiti del pianeta. Perciò gli indicatori rispecchiano i progressi compiuti verso il benessere ambientale e comprendono anche aspetti economici e sociali. Potrebbero così servire da apripista per misurare la salute delle nostre economie e società sulla base del benessere, al di là dell’indicatore economico più noto, il PIL.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “Abbiamo obiettivi ambientali e climatici molto ambiziosi per realizzare la transizione verde e giusta di cui l’Europa e il mondo hanno bisogno. Ma non si può gestire quello che non si è capaci di misurare. Per rimanere sul binario giusto, dobbiamo sapere se stiamo conseguendo i nostri obiettivi. Questi indicatori ci aiutano a saperlo.”

Virginijus Sinkevičius, Commissario per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Le politiche sono efficaci nella misura in cui sono effettivamente attuate. Questi indicatori chiave ci aiuteranno a perseguire le politiche concordate nell’ambito del Green Deal europeo, facendo luce sulle tendenze e facilitando un dibattito informato tra i responsabili politici sugli ambiti in cui sono necessari ulteriori sforzi.”

Gli indicatori chiave seguono la struttura dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente sulla base del Green Deal europeo e includono i due o tre indicatori più pertinenti e statisticamente solidi per ciascun obiettivo tematico prioritario fino al 2030, fra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’economia circolare, l’azzeramento dell’inquinamento e la biodiversità.

L’elenco comprende inoltre cinque indicatori per misurare i progressi compiuti in risposta alle principali pressioni ambientali e climatiche. Si tratta, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, della transizione che dobbiamo portare a termine nei prossimi anni verso sistemi sostenibili per l’energia, l’industria, la mobilità e l’alimentazione.

Inoltre, la serie principale comprende indicatori per monitorare i progressi compiuti verso le principali condizioni abilitanti, vale a dire la finanza sostenibile, gli oneri finanziari per chi inquina e l’eliminazione graduale delle sovvenzioni dannose per l’ambiente.

L’ultimo capitolo del quadro di monitoraggio comprende indicatori sistemici che mirano a cogliere i progressi compiuti verso le tre dimensioni del benessere ambientale, includendo, oltre alla tutela della natura, anche aspetti economici e sociali.

Prossime tappe

La Commissione riferirà annualmente sui progressi compiuti, sulla base della valutazione svolta dall’Agenzia europea dell’ambiente a partire dal 2023, utilizzando gli indicatori chiave selezionati. Ciò faciliterà uno scambio annuale tra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo, da tenersi come previsto nell’ottavo programma d’azione per l’ambiente.

Inoltre, la Commissione effettuerà due valutazioni approfondite durante la vigenza del programma: una revisione intermedia nel 2024 e una valutazione finale nel 2029.

La Commissione continuerà a promuovere la coerenza tra gli indicatori chiave dell’ottavo programma d’azione per l’ambiente e altri strumenti di monitoraggio trasversale, quali il semestre europeo e il monitoraggio dell’UE sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Contesto

L’ottavo programma d’azione per l’ambiente è entrato in vigore il 2 maggio 2022 e prevede l’obbligo per la Commissione di presentare un quadro di monitoraggio basato su un numero limitato di indicatori chiave comprendenti, ove disponibili, indicatori sistemici sulle considerazioni strategiche riguardanti il nesso ambiente-società e ambiente-economia, rispettivamente.

L’ottavo programma d’azione per l’ambiente mira ad accelerare la transizione verde in modo equo e inclusivo, con l’obiettivo a lungo termine per il 2050 di “vivere bene entro i limiti del nostro pianeta”, già sancito nel settimo programma (2014-2020). Da oltre 40 anni questi programmi d’azione forniscono all’UE quadri strategici che producono risultati e garantiscono un’azione prevedibile e coordinata per la politica europea in materia di ambiente e cambiamenti climatici.