"Il nostro auspicio di cuore..."

Il gruppo soci, amici e simpatizzanti dell’Associazione Biancoverdi Insuperabili presieduta dalla Presidentessa Emilia Di Blasi, ringrazia il Presidente dell’ ”Associazione Per La Storia” Mario Dell’Anno oltre che la società e proprietà dell’: U.S. Avellino., per l’invito ricevuto in occasione della Festa del Lupo tenutasi Sabato sera 23 Luglio allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, a cui il gruppo con emozione ha preso parte.

Inoltre si ringrazia per il nobile gesto che nessuno si aspettava il giornalista Michele Criscitiello, che accompagnato da Cameramen e Fotografi che hanno immortalato il momento facendo sentire gli amici Insuperabili dei veri Vip appassionati del calcio, ha donato un pallone del magico Lupo alla rappresentanza del gruppo Insuperabili presente allo stadio per l’occasione, gesto che riteniamo nobile e di grande spessore umano che testimonia tutta la sensibilità rivolta verso la nostra realtà rappresentativa,

La festa del lupo dove si è tenuta anche la presentazione della squadra, a cui affidiamo il nostro desiderio di poter raggiungere presto le categorie più alte che meritiamo del calcio italiano, per noi Insuperabili ha rappresentato un grande momento di gioia e soprattutto di magia oltre che condivisione e inclusione nella tematica del mondo dello Sport e del Calcio cosi proprio come voleva il nostro padre e Presidente fondatore Flavio Puleo, che fino all’ultimo istante della sua vita ha lottato e messo in campo tanti sacrifici e azioni concrete per poter consentire a tutti noi in casa ma anche fuori di poter vivere le gioie e le glorie che il calcio e la nostra maglia del cuore ci ha regalato e continua a regalarci dando vita anche al nostro amato settore che vorremo vedere ancora più accogliente e più efficiente anche strutturalmente.

Il nostro auspicio di cuore è anche di poter vedere e ammirare al termine di ogni partita, in casa ma speriamo anche in trasferta, i campioni della nostra maglia sotto il nostro settore