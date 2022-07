Fare cinema in provincia è possibile

E’ online su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, il progetto “Alla Svizzera” di Domenico Pizzulo, regista membro dell’associazione Humareels, una giovane realtà cinematografica bolognese.

“Alla Svizzera” è un cortometraggio di finzione che prende spunto da una storia vera e da altrettanti racconti, veri o inventati, che si sentono nei vicoli dei paesini.

Il titolo del cortometraggio prende il nome da una locuzione molto popolare nel sud Italia, nello specifico in Irpinia, provincia di Avellino, dove il film è ambientato: per motivi sia economici che sociali l’Irpinia è una terra dalla quale molte famiglie sono emigrate, spesso proprio in Svizzera.

Da qui il titolo del film, che diventa così un modo per riferirsi a un altrove più felice: la locuzione “Alla Svizzera” ricorre nelle storie e nei ricordi di molti alimentando il mito, tanto che il cortometraggio cerca, in chiave ironica, di affrontare il tema mettendo al centro la vita di tre giovani che hanno investito in un business sempre remunerativo, quello della morte.

Il progetto è in fase di pre-produzione. Più della metà dei fondi necessari alla realizzazione sono stati raccolti grazie al supporto di enti locali e privati ma ora è il momento di avere un supporto dalla community per riuscire a realizzare il cortometraggio coinvolgendo tutte le maestranze necessarie. L’obiettivo principale è quello di far circolare il film nei migliori festival di cortometraggi, per raccontare storie sullo spopolamento e sugli strumenti per combatterlo, ribadendo che fare cinema in provincia è possibile.

Il progetto si pone anche una finalità didattica: saranno organizzate delle proiezioni all’interno degli istituti scolastici della provincia di Avellino e si discuterà sul tema dello spopolamento, e sulle ragioni che spingono le nuove generazioni a emigrare, come il giovane protagonista del film.