L’appuntamento è previsto per il 7 Agosto

“L’Ariano International Film Festival, la cui decima edizione è in cartellone dal 1° al 7 agosto 2022, pone particolare attenzione ai giovani attori, provenienti dal piccolo e dal grande schermo.

Nata a Dakar e cresciuta a Roma, laureata in Storia contemporanea, Lorena Cesarini si è imposta all’attenzione del pubblico con la sua tostissima Isabel di Suburra, al fianco di Alessandro Borghi. Nella fiction targata Netflix, ha un ruolo cruciale: non solo la donna del boss, ma colei che con lucidità e pazienza sa consigliarlo e rimanergli accanto, anche nei momenti più difficili. Se Suburra le ha permesso di emergere, il resto del successo se lo è guadagnato con determinazione, costanza e intelligenza. In prima linea per la parità di genere, la Cesarini è stata co-conduttrice della settantaduesima edizione di Sanremo, dove ha interpretato un monologo sul razzismo.

Tra i film di cui è stata protagonista, Il professor Cenerentolo di e con Leonardo Pieraccioni, ed È per il tuo bene con Marco Giallini e Matilde Gioli.

L’appuntamento all’AIFF con Lorena Cesarini – ad accesso gratuito – è previsto per la serata conclusiva, domenica 7 agosto, quando il pubblico potrà incontrarla e conoscerla di persona.”