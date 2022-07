Riprende il via lo “SportPerTutti”

Avellino – Nella mattinata odierna, presso il Circolo della Stampa ha avuto luogo la presentazione dell’iniziativa Pedibus, nell’ambito del progetto “SportPerTutti”. Quest’ultimo vuole sostenere l’accessibilità all’attività sportiva e valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post Covid-19.

Pedibus si occupa di promuovere la mobilità alternativa, di coinvolgere le famiglie e il mondo scolastico, infatti, l’I.C.S “Perna-Dante Alighieri” ha aderito già da qualche mese a questa iniziativa, portata avanti dal Comune di Avellino, supportata dalla UISP e sollecitata dall’assessore Giacobbe: «È un’iniziativa di grandissimo impatto educativo ed è la risposta a piste di lavoro che noi, come gruppo tecnico dell’I.C “Perna-Dante Alighieri” avevamo prefigurato in relazione al PNRR» – ha dichiarato la dirigente dell’Istituto Amalia Carbone – «Questo progetto è sperimentale in quanto si rivolge a sole sei classi dell’istituto e permette di avere un campione di studenti, genitori e operatori del territorio, con cui ci sarà un monitoraggio costante in merito allo svolgimento del progetto stesso» – ha aggiunto la preside.

Questa iniziativa permette di riportare in vita la socialità, la conoscenza del territorio e la partecipazione attiva e quotidiana del percorso scuola-casa: «Tutti noi adulti ricordiamo la bellezza di andare a scuola a piedi con i compagni. Fare un piccolo percorso significa scoprire modalità di nuova socialità che, purtroppo, i tempi storici hanno negato a tutti. Sarà bellissimo ritrovarsi al mattino sotto l’occhio attento e vigile delle figure che il progetto ha istituito» – ha affermato Carbone.

I genitori, prossimi a ogni punto di raccordo, e gli altri, che si recheranno lì vicino, potranno usufruire di questo servizio: «L’ossatura del progetto prevede diversi punti di raccolta nei punti strategici della città e in prossimità della scuola che ha aderito, con apposite segnalazioni visive per gli studenti e per le figure che li accompagneranno durante il percorso» – ha concluso la dirigente.

In questo momento storico è necessario promuovere mobilità alternative: «Un plauso va al comitato provinciale UISP e alla dirigente scolastica dell’I.C “Perna-Alighieri” la quale ha accettato subito la proposta. In questo momento particolare, va favorita una mobilità alternativa, già in atto in diverse città d’Italia» – ha dichiarato Geppino Giacobbe, assessore alla pubblica istruzione del Comune di Avellino.