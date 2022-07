Bruno: "Cercherò di essere inclusivo nei confronti di entrambi i territori"

Avellino – Si è tenuta oggi l’elezione del Presidente della Camera di Commercio Irpinia – Sannio, presso la sede di Piazza Duomo ad Avellino. In seguito al mancato raggiungimento del quorum dello scorso 5 luglio, è stato eletto, dai 33 membri del Consiglio, Giuseppe Bruno con 18 voti favorevoli contro i 15 di Piero Mastroberardino: «Sono stato chiamato da Confindustria ad accettare questa disponibilità e spero che questa vicenda non infici i rapporti personali» – ha affermato Bruno – «Non ho nulla contro Piero, ho cercato anche di dargli una mano, poi il tempo ha cambiato alcuni equilibri all’interno delle rispettive associazioni. Potersi avvalere delle conoscenze di una persona, soprattutto nel settore dell’agricoltura, di così elevato standing sarà sicuramente un valore aggiunto. Sono orgoglioso di essere stato eletto alla presidenza della Camera: cercherò di essere inclusivo nei confronti di entrambi i territori» – ha aggiunto il nuovo Presidente.

«Bisogna ripartire un po’ da tutto, senza trascurare, tuttavia, gli argomenti banali. Voglio incontrare e ascoltare tutti e 33 i consiglieri, espressione del mondo imprenditoriale di sei anni fa. La gestazione della nascita di questa Camera è durata parecchio quindi sono mutate diverse cose. Vanno tenuti in considerazione dunque i corpi intermedi perché tutti possono dare un notevole contributo» – ha affermato Bruno.

In aggiunta, il nuovo Presidente dovrà presto affrontare le sfide del PNRR: «Da domani ci metteremo al lavoro per quanto possibile. Mi auguro di poter comunicare anche con i livelli superiori poiché abbiamo un territorio e delle opportunità straordinarie» – ha dichiarato Bruno – «Punto alle collaborazioni con le Istituzioni di tutto il territorio, che per me è unico. Sono legato non solo all’Irpinia, ma anche al Sannio. Ringrazio, in particolare, Confindustria Benevento che, con il suo supporto, mi ha dato la possibilità di raggiungere lo scarto necessario» – ha concluso il Presidente neoeletto.