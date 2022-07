Taurino: “Tutti gli allenatori sono ambiziosi e vogliono vincere

“La stagione dell’U.S. Avellino 1912 partirà ufficialmente oggi e, prima dello start ufficiale sancito dal primo allenamento nel ritiro di Mercogliano (AV), mister Roberto Taurino è intervenuto in conferenza stampa per presentarsi all’ambiente irpino.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore biancoverde.

Le emozioni: “Quando ho firmato per altri club le persone mi chiamavano per augurarmi un in bocca al lupo. Quando sono stato annunciato dall’Avellino mi hanno chiamato per complimentarsi. Questo fa capire l’importanza della piazza irpina. Sono orgoglioso e carico per affrontare questa nuova sfida”.

L’idea: “Partiremo con un’idea tattica di base che, come già sapete, è il 3-4-3. È chiaro che in alcuni momenti della stagione, quando gli avversari cominciano a conoscerti, qualcosa bisogna variare e per questo abbiamo cercato di individuare calciatori duttili ed utili in più situazioni di gioco. Con il direttore siamo in piena sintonia su quello che è stato fatto e su cosa bisogna fare”.

Le ambizioni: “Tutti gli allenatori sono ambiziosi e vogliono vincere. Io dico che per fare qualcosa di buono è necessario creare un percorso e la bravura di ognuno di noi si vede quando poi lo porti a termine”.