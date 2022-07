Per annunciare l'adozione dell'accordo di partenariato per il periodo 2021-2027

Domani la Commissaria per la Coesione e le riforme Elisa Ferreira sarà in Italia per annunciare l’approvazione dell’accordo di partenariato per la politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. La Commissaria incontrerà la Ministra italiana per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, e il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, con i quali parlerà della strategia di investimento per l’Italia. La Commissaria Ferreira pronuncerà un discorso e presenterà l’accordo di partenariato insieme a Mara Carfagna in occasione di una conferenza stampa alle ore 11:30 CET a Roma, presso il Ministero per il Sud e la Coesione territoriale.

La Commissaria Ferreira visiterà poi il Data Center della Regione Lazio, un progetto finanziato dall’UE allo scopo di aumentare la competitività della regione migliorando i servizi online per i cittadini nei settori della salute, dell’intelligenza artificiale e del monitoraggio ambientale.