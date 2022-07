Covid: il punto della situazione del Presidente De Luca

De Luca: "In Campania dobbiamo essere più prudenti che in tutte le altre regioni"

Nella consueta diretta settimanale su Facebook, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha delineato il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da Covid- 19, soffermandosi principalmente sull’andamento della nuova campagna vaccinale: «È partita la campagna per la quarta dose, anche se in ritardo e in un clima di grande confusione» – ha esordito il Presidente – «Nelle scorse settimane è stato detto che avremmo fatto la quarta dose soprattutto per gli anziani, i fragili e così via, però sapendo che per settembre sarebbe arrivato un nuovo vaccino che ha una piena copertura rispetto alla variante Omicron» – ha aggiunto De Luca.

Il nuovo vaccino, seppur più efficace nei confronti delle nuove varianti, non è ancora disponibile e rimane sconosciuto il periodo di copertura del nuovo siero. Per questi motivi De Luca ha invitato caldamente i suoi cittadini a non indugiare, e a vaccinarsi al più presto: «Dobbiamo fare la vaccinazione subito, perché il nuovo vaccino non c’è» – ha dichiarato il Presidente – «Le informazioni che abbiamo sono completamente vaghe e non sappiamo quale sarà il periodo di copertura del nuovo vaccino, perché va verificato in concreto quando facciamo le somministrazioni. In questo quadro è utile e necessario non perdere tempo. Facciamo la quarta dose, che diventa pienamente efficace dopo due settimane».

Inoltre, nel corso della diretta, De Luca ha rinnovato il suo invito alla prudenza, ribadendo la necessità di utilizzare le mascherine ove necessario: «Sui mezzi di trasporto, nei luoghi al chiuso e di assembramento, deve essere indossata» – ha sottolineato il Presidente – «In Campania dobbiamo essere più prudenti che in tutte le altre regioni. Vi ricordo che ad oggi, grazie a un atteggiamento di prudenza e di rigore, siamo ancora la regione d’Italia ad avere il numero più basso di vittime di Covid, in relazione alla popolazione» - ha affermato De Luca

In merito alle terapie intensive, invece, il Presidente è rimasto soddisfatto della ridotta percentuale di pazienti ricoverati: «Abbiamo un grande afflusso negli ospedali di pazienti Covid, ma nelle terapie intensive siamo a livelli assolutamente gestibili. Siamo ad oggi al 4.5% di occupazione delle terapie intensive» – ha concluso De Luca.