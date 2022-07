A Montefalcione (Av) si brinda sotto le stelle

Il 22, 23, 24 Luglio

Il 22, 23, 24 Luglio Montefalcione (Av), “Città del Vino”, sarà in festa per brindare sotto le stelle con i pregiatissimi vini del territorio. Un evento che coinvolgerà tutte le strade del paese a partire dai Giardini del Monastero. Gruppi itineranti, concerti, mostre, artigianato, cantine vitinicole con degustazioni per una tre giorni all’insegna del buon vino, del divertimento, della cultura e della riscoperta delle tradizioni del nostro territorio irpino. All’interno del programma è inserito il primo Festival dei Madonnari.

A curare la programmazione musicale serale saranno i gruppi Tharumbò, Piedigrotta Sorrentina e Soleluna. L’evento fa parte dell’intervento co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura, programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale”, Progetto Fiano Love Fest di cui è capofila il Comune di Lapio (Av).