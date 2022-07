Dal 6 al 27 agosto 2022

Architettura e Ingegneria storica le tematiche della mostra “ Ingegni e Congegni” promossa dal Museum & Events Dentice Pantaleone nelle sale del circolo della stampa di Avellino con il patrocinio morale di: Regione Campania, Provincia di Avellino, Comune di Avellino, Ordini degli Architetti e degli Ingegneri. Il poliedrico imprenditore irpino dell’economia circolare ancora una volta sorprenderà visitatori e specialisti del settore con i suoi preziosi ritrovamenti tra i materiali destinati al macero o al recupero.

Un archivio documentale prezioso tra cui i disegni e il progetto originale dell’acquedotto “carolino” fiore all’occhiello del regno borbonico costruito per alimentare il complesso di San Leucio e che fornisce anche l’apporto idrico alla Reggia di Caserta (o meglio alle “reali delizie” costituite dal parco, dal giardino inglese e dal bosco di san Silvestro), prelevando l’acqua alle falde del monte Taburno, dalle sorgenti del Fizzo, nel territorio di Airola (BN), e trasportandola lungo un tracciato che si snoda, per lo più interrato, per una lunghezza di 38 chilometri.

L’opera ha richiesto 16 anni di lavori e il supporto dei più stimati studiosi e matematici del regno di Napoli (primo fra tutti Luigi Vanvitelli), destando, per l’intero tempo di realizzazione, l’attenzione da parte dell’Europa intera, tanto da essere riconosciuta come una delle opere di maggiore interesse architettonico e ingegneristico del XVIII secolo. Oltre all’acquedotto carolino , in mostra anche il progetto di ristrutturazione del Maschio Angioino di Napoli, il primo piano regolatore urbanistico della città di Avellino e tanti altri documenti relativi al terremoto del 1980 tra stime dei danni, abbattimenti e ricostruzioni. Ingegneria e Architettura comprendono anche tanti congegni e marchingegni, oggetti recuperati e conservati dal collezionista irpino che saranno visibili nella mostra di Avellino.

Un evento questo, come d’altronde tutti quelli proposti da Dentice Pantaleone, che si avvale della collaborazione dell’associazione “La Piccola Cometa”, nato dalla passione e che ha portato la stampa e la critica a definirlo “Il Custode della Memoria”. Nell’ambito dell’evento, il 10 agosto avrà luogo la presentazione ufficiale del nuovo brand creato da Dentice: “Pantaleon” e questa volta non si parlerà di rifiuti ma di moda e alta profumeria. A seguire al circolo della stampa sempre organizzato da Dentice Pantaleone in collaborazione con l’US Avellino Calcio nell’ambito degli eventi per il 110° anno di fondazione del sodalizio la mostra “ Nostalgia della serie A” dal 16 al 27 agosto, che vedrà la presenza di personaggi storici e iconografici del periodo d’oro della squadra bianco verde e come ospite d’onore Fernando De Napoli icona dei calciatori irpini. Insomma un “Ferragosto Avellinese” tra storia, cultura, sport e imprenditoria assolutamente da non perdere!