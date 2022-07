"Alla transizione energetica bisogna approcciare con realismo e concretezza"

“ Oggi Iveco ha confermato nelle parole dell’amministratore delegato Gerrit Marx l’impegno per una mobilità sostenibile nel settore dei veicoli commerciali, nonché la centralità del nostro paese nelle strategie del gruppo. Speriamo quindi che il Governo voglia subito approvare il contratto di sviluppo per l’investimento che porterà in Italia la produzione di autobus a bassa emissione”. Lo dichiara Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm, a margine dell’evento aziendale Beyond tenutosi a Torino.

“Il progetto di produzione di autobus - spiega Ficco – in Italia impatterà positivamente sui territori di Foggia e di Torino, proprio laddove esistono fabbriche di meccanica che per loro natura abbisognano di nuove missioni produttive con la transizione energetica, sebbene questa sarà molto più graduale nel settore dei veicoli commerciali rispetto a quello degli autoveicoli. Speriamo che a beneficiarne sia anche l’indotto fortemente impattato dal processo di trasformazione in atto”.