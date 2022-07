Ricordiamo il 13 Luglio 1814

Buon compleanno all’Arma dei Carabinieri! È il 13 luglio 1814 quando Vittorio Emanuele I promulga le Regie Patenti istitutive del Corpo dei Carabinieri Reali, per organizzare tutto il settore dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il Re istituisce una Direzione Generale di Buon Governo che si sarebbe avvalsa dei Carabinieri Reali per raggiungere i suoi scopi.

Per il nuovo Corpo vengono stabiliti ordinamento, uniformi, armamento, modalità del servizio e anche l’aspetto esteriore: i Carabinieri dovevano esprimere anche nei dettagli il fatto di essere i difensori dell’ordine ricostituito.