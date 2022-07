Lo scopo è quello di impedire la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche

“Siglato il protocollo di intesa tra il Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili e l’associazione Scuola di Tarantella Montemaranese Aps- Asd.

Il Protocollo di intesa ha per scopo:

- impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”;

- stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere;

- promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive.

- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Ringraziamo pertanto il Presidente Roberto D’Agnese insieme alla sua validissima collaboratrice Annalisa Vigilante dalla bellissima cornice storica paesaggistica Montemaranese non solo per la fiducia rivolta verso la nostra azione amministrativa a favore della tutela dei diritti sociali e civili dei diversamente abili, anziani e coloro che vivono uno svantaggio ma anche per la grande disponibilità di collaborare insieme a noi e alla grande famiglia della Rete di associazioni, nell’interesse di tutti i cittadini iscritti e utenti iscritti e non al movimento”.