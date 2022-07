Misure di sostegno a favore degli alunni e degli studenti rifugiati ucraini

Oggi la rete Eurydice della Commissione ha pubblicato le relazioni “Sostenere gli alunni rifugiati ucraini nelle scuole in Europa” e “Sostenere gli studenti rifugiati ucraini nell’istruzione superiore in Europa”. Queste relazioni mettono in luce le iniziative adottate nei sistemi d’istruzione europei per sostenere i milioni di rifugiati ucraini e facilitare la loro rapida ed efficace integrazione nel paese ospitante. Tali relazioni illustrano anche l’ampia gamma di politiche e misure messe in atto per sostenere gli alunni e gli studenti rifugiati. Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Vediamo che molti sistemi di istruzione in tutta l’UE hanno messo a punto nuove politiche e misure per rispondere alle esigenze d’istruzione degli studenti arrivati di recente dall’Ucraina. Alcuni forniscono anche consulenza e sostegno per rispondere alle necessità di sostegno psicosociale agli studenti. Si tratta di una buona notizia che rispecchia il lavoro che stiamo svolgendo per coordinare gli sforzi a livello nazionale e regionale.

Le relazioni Eurydice pubblicate oggi rappresentano un ulteriore spunto di riflessione per le autorità che progettano risposte politiche”. In generale, i risultati mostrano che l’accoglienza di famiglie provenienti dall’Ucraina e l’inserimento dei loro figli a scuola rappresenta una priorità. La maggior parte dei sistemi di istruzione ha reagito rapidamente con iniziative politiche a sostegno degli alunni nelle scuole. Nell’istruzione superiore, le misure di sostegno più comuni sono la formazione o il sostegno nella lingua ospitante, la consulenza psicologica, l’orientamento scolastico, i corsi introduttivi, il sostegno finanziario e l’offerta di corsi di studio riservati. È possibile leggere le relazioni complete qui e qui.