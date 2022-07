Si prevede il ripristino in tarda serata

Alto Calore con apposito comunicato dichiara che:

A causa della rottura della condotta idrica del DN250mm, in agro di San Lupo, l’erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso; si prevede il ripristino della fornitura idrica in tarda serata.

I comuni interessati sono:

- Casalduni

- San Lorenzo Maggiore

Clicca qui per leggere il comunicato.