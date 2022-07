Buonopane: "Tutto ciò fa ben sperare per gli obiettivi futuri"

Nella giornata odierna, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuto il confronto politico “Visioni, contenuti, metodo per una nuova area progressista in Irpinia”.

Il dibattito, organizzato da Sinistra Italiana, ha avuto come tema principale il rilancio di una nuova area progressista in Irpinia: «C’è da ricostruire nella nostra Provincia un luogo di dibattito che non c’è mai stato» – ha dichiarato Roberto Montefusco, Coordinatore provinciale di Sinistra Italiana – «È uno sforzo che noi già abbiamo fatto nelle ultime elezioni provinciali a sostegno del presidente Buonopane e intendiamo riconfermare questo impegno partendo da alcuni contenuti chiari: lavoro e ambiente».

Presente all’incontro anche il Presidente delle Provincia, Rizieri Buonopane, entusiasta di questa collaborazione tra le forze politiche di centro-sinistra: «Mi fa piacere che Sinistra Italiana abbia organizzato questo momento di confronto, poiché c’è la necessità di discutere di questioni importanti, provando a costruire un percorso di centro-sinistra progressista e riformista» – ha affermato il Presidente – «Sinistra Italiana è molto attiva in questo senso, così come i 5 Stelle e il Partito Socialista, che di recente si è avvicinato a queste posizioni in provincia di Avellino. Tutto ciò fa ben sperare per gli obiettivi futuri».

La tematica ambientale rimane l’argomento di maggiore interesse per le forze progressiste, soprattutto per Luigi Tuccia, Coordinatore provinciale di “Europa Verde”: «L’ambiente è la cosa principale dalla quale partire» – ha esordito Tuccia – «Non a caso oggi c’è in rappresentanza il Comitato della Valle del Sabato, ci siamo noi come Verdi e tutti coloro che hanno una predisposizione all’equità sociale, che parte dall’ambiente» – ha dichiarato il Coordinatore, il quale ha ribadito l’importanza di salvaguardare i nostri territori a beneficio delle generazioni future: «Avendo un territorio sano e pulito garantiamo la vita e il futuro degli altri, altrimenti se si pensa egoisticamente si rischia di privare i nostri figli del loro avvenire» – ha concluso Tuccia.