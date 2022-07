Sottosegretario Sibilia (M5S): "Più squadre per area delicata"

Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell’Interno Carlo Sibilia:

“Grazie alla convenzione siglata tra Regione Campania e Vigili del Fuoco, da oggi l’area tristemente nota come “Terra dei Fuochi” sarà dotata di quattro squadre che, in aggiunta a quelle già in servizio nei comuni più toccati dal fenomeno dei roghi potenzialmente tossici, avranno maggiore capacità e velocità di intervento sia per lo spegnimento che per la prevenzione. Quest’ultima, come è già previsto, avviene anche attraverso i più moderni presidi per il controllo del territorio, non ultimi i droni nei punti più sensibili, a tutela dell’ambiente, del bene pubblico e dell’incolumità dei cittadini”