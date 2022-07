Forte nubifragio, danni in tutta l’Irpinia

Circa 20 interventi per i Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco di Avellino, complice il forte nubifragio che ha colpito Avellino e la nostra Provincia, durante la notte appena trascorsa, hanno effettuato circa venti interventi riguardanti soprattutto danni d’acqua e alberi e rami caduti sulla sede stradale. Quelli più rilevanti sono stati effettuati ad Avellino, sul ponte della Ferriera e a Fosso Santa Lucia, dove a causa delle forti piogge due automobilisti sono rimasti bloccati con le loro autovetture, l’intervento immediato ha permesso di liberare le auto e tranquillizzare le persone visibilmente spaventate. Mentre per quanto riguarda la caduta di alberi, si è dovuto intervenire sul raccordo Avellino – Salerno, al Km. 26,600 nel territorio del comune di Serino, dove la carreggiata in direzione Salerno era ostruita da un albero.

In questo caso è intervenuta la squadra del distaccamento di Montella, la quale ha rimosso l’ingombro liberando l’importante snodo viario. Altri interventi sono stati effettuati in città, in via Cannaviello, in via Fontanatetta, a rione Mazzini e in via Pedicini. Mentre sono in corso interventi per allagamenti di locali a Monteforte Irpino, a Forino e a Montoro. In Mattinata la situazione è lentamente migliorata, ma ci sono ancora una decina di interventi in corso di espletamento.