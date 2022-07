Con i comuni di San Mango sul Calore, Candida, San Potito ultra, Salza Irpina e Parolise

Domani, 8 Luglio 2022 si terrà presso la sala del Circolo della stampa di Avellino alle ore 10.00 la conferenza stampa di presentazione del progetto Turistico-Culturale che coinvolge i comuni di San Mango sul Calore, Candida, San Potito ultra, Salza Irpina e Parolise.

La Regione Campania lo scorso anno ha inteso progettare un programma unitario di Percorsi Viaggio, i comuni succitati hanno accolto e partecipato, all’Avviso Pubblico, presentando la loro proposta di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionali, denominata “La Cavalcata di Sant’Anna sulla Via dei cinque tratturi”, risultata beneficiaria del finanziamento regionale.

Domani, presso la sala stampa i Sindaci dei rispettivi comuni presenteranno il progetto che li vede coinvolti in un percorso che nasce nel comune Irpino, San Mango Sul Calore, con la sua storica e antichissima manifestazione in onore di Sant’Anna, per diramarsi attraverso i cinque “tratturi”, le nostre strade interne, negli altri comuni limitrofi, incontrando tradizioni, sapori e paesaggi della verdeggiante Irpinia.

Quindi, eventi, ma non solo, enogastronomia, tradizione, natura, arte e storia saranno i fili conduttori di questa proposta estiva-invernale.