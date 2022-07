Ucraina: La Commissaria presenta orientamenti nel quadro dell’iniziativa “case sicure”

Soluzioni abitative private adeguate e sicure

Oggi, in una sessione dedicata della riunione della piattaforma di solidarietà per l’Ucraina, Ylva Johansson, Commissaria per gli Affari interni, ha presentato orientamenti a sostegno dell’iniziativa “case sicure”.

Sulla base dell’enorme solidarietà dei cittadini dell’UE e del sostegno delle comunità locali, gli orientamenti per case sicure presentano principi e pratiche chiave per aiutare le famiglie ospitanti, facilitare un abbinamento appropriato con le persone bisognose e garantire che le soluzioni abitative private siano adeguate e sicure.

Gli orientamenti promuovono il coinvolgimento attivo delle comunità locali nell’accogliere i nuovi arrivati sostenendo l’accesso all’alloggio e a servizi quali l’istruzione, l’occupazione e l’assistenza sanitaria. Gli orientamenti pongono inoltre l’accento su soluzioni abitative sostenibili per il futuro, basandosi su esempi e buone pratiche delle autorità locali, della società civile, del settore privato e di tutti gli attori coinvolti. Prevedono altresì il sostegno ai progetti transnazionali sull’integrazione e ai programmi di sponsorizzazione da parte delle comunità mediante i finanziamenti UE disponibili.

L’approvazione odierna degli orientamenti da parte della piattaforma di solidarietà è un ulteriore risultato del piano in 10 punti: per un maggiore coordinamento europeo in materia di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. La scheda informativa sarà disponibile qui.