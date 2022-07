"Sono lieta di constatare che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti"

Oggi la Commissione ha annunciato i risultati dell’invito 2021 relativo alle azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) per il cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali (COFUND). Un finanziamento dell’UE del valore di 89 milioni di € cofinanzierà 13 programmi di formazione dottorale e 13 borse post-dottorato di eccellenza. I paesi con il maggior numero di progetti selezionati sono Spagna, Irlanda e Finlandia. I programmi sosterranno la formazione, la supervisione e lo sviluppo della carriera di oltre 700 scienziati di eccellenza che svolgono attività di ricerca in un’ampia gamma di discipline, che spaziano dalla scoperta di farmaci o dispositivi medici alle tecnologie quantistiche, dalle nanotecnologie alla fitologia.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Molti programmi mostreranno il passaggio dalla ricerca di base alle applicazioni industriali o cliniche e lavoreranno a soluzioni fornite dalla fisica, dalla biologia, dalla scienza dei dati o dalla scienza dei materiali per affrontare sfide globali quali il cancro pediatrico, l’energia e l’acqua pulite e lo sviluppo sostenibile. Sono lieta di constatare che i programmi selezionati terranno conto di aspetti importanti, quali la scienza aperta, l’impegno della comunità, l’imprenditorialità, il genere, l’etica o la supervisione di alta qualità, e incoraggeranno più donne di talento a candidarsi.”

Grazie a MSCA COFUND, le organizzazioni hanno ricevuto finanziamenti per sviluppare e sostenere programmi di formazione dottorale e post-dottorale. I ricercatori avranno la possibilità di collaborare con molti partner non accademici e con organizzazioni leader in tutto il mondo. Si tratta del primo invito del programma nell’ambito di Orizzonte Europa per la ricerca e l’innovazione. Dal 2014 le azioni MSCA hanno finanziato 217 progetti COFUND. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.