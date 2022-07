Con l'obbiettivo di di stimolare la partecipazione attiva delle persone alla vita di comunità

“Siglato e sottoscritto il protocollo di intesa e di collaborazione tra il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili e le Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) di Avellino APS, quale movimento educativo e sociale attraverso una rete diffusa di Circoli, Servizi e Associazioni Specifiche che promuovono lo sviluppo integrale di ogni persona favorendo il superamento delle barriere architettoniche, culturali, sociali e psicologiche che non permettono l’accoglimento del diverso e la promozione delle differenze.

Inoltre le Acli hanno come obiettivo quello di stimolare la partecipazione attiva delle persone alla vita di comunità e il libero accesso all’esercizio dei propri diritti.

Il Protocollo di intesa siglato e sottoscritto ha per scopo:

- impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche attraverso processi atti a fondare una cultura diffusa di pari opportunità per tutti ed inoltre stimolare e incentivare la nascita di nuovi spazi servizi e trasporti accessibili e fruibili da “tutti”;

- stimolare gli organi preposti a rafforzare la vigilanza per garantire l’osservanza della normativa esistente e promuovere lo studio di snellimento ed armonizzazione della stessa, per evitare il sorgere di nuove barriere;

- promuovere progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette a disabilità nel mondo del lavoro e poter partecipare senza discriminazioni alle numerose opportunità lavorative, culturali e sportive.

- organizzare in sinergia giornate di eventi e promozione dell’attività svolta per coinvolgere le Istituzioni centrali e locali, i cittadini, le forze sociali e produttive per la presa di coscienza delle problematiche di che trattasi e inoltre rappresentare “le buone pratiche”.

Ringraziamo pertanto il Presidente Provinciale Acli Avellino Alfredo Cucciniello non solo per la fiducia rivolta verso la nostra azione amministrativa a favore della tutela dei diritti sociali e civili dei diversamente abili, anziani e coloro che vivono uno svantaggio, insieme anche alla Vice Presidente delle Acli Avellino Dott.ssa e Psicoterapeuta dotata di grande sensibilità e spessore umano Mariangela Perito oltre che operatrice associazione Chirs Odv Avellino già in collaborazione con noi, per la grande disponibilità di entrambi offerta al fine di collaborare insieme a noi e alla grande famiglia della Rete delle Associazioni del Terzo Settore di tutto il territorio della Regione Campania, nell’interesse principale, generale e fondamentale di tutti i cittadini specialmente con disabilità, attraverso lo strumento quale intende e fortemente vuole strategicamente essere la Rete del Terzo Settore del M.I.D. che man mano nel tempo diviene e è divenuta sempre più fiore un’ fiore all’occhiello e prestigio soprattutto per merito e valore aggiunto anche della partecipazione delle maestranze associazioni di rilevanza nel campo della disabilità che ne sono entrate a far parte, divenendo essa ulteriormente anche contenitore di chiare e incisive idee e iniziative che tutti insieme intendiamo sviluppare e promuovere nel tempo nell’interesse dei cittadini nostro obiettivo fondamentale”.