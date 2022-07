il 9 e 16 Luglio tra Cinema, Musica e Cultura

“Giochi, iniziative culturali, musica e tanto altro al Parco Commerciale Movieplex di Mercogliano dove, in occasione delle serate di sabato 9 e sabato 16 luglio 2022, si svolgerà “Moviement”

Si inizierà sabato 9 luglio 2022, alle ore 19, con l’iniziativa dell’associazione “Per un pugno di dadi”, che prevede la possibilità di partecipare ai giochi da tavolo . A seguire, alle ore 21, il dj set con la selezione musicale a cura dell’associazione musicale Reserved, con MassRuggiero in console. Ci sarà la partecipazione di THOR in qualità di guest star in occasione dell’uscita al cinema del film “Thor: Love and Thunder”. Scattando una foto con il cosplay del personaggio Marvel si potrà vincere il poster del film.

Sabato 16 luglio 2022, la seconda serata che prenderà vita alle ore 19, con la presentazione del libro “Il Ventennio d’Oro del Cinema Italiano” di Ciro Borrelli: l’iniziativa, a cura dello Zia Lidia Social Club, prevede anche un dibattito con l’autore dell’opera Ciro Borrelli, Domenico Palattella e Gianmarco Cilento. Successivamente, alle ore 21, il dj set di Tony Rocco, con la partecipazione di So Stella e Fabio Luciano.

Ingresso gratuito, possibilità durante il festival di degustare il pollo fritto di KFC unito a una selezione di cocktails. Ulteriori info nella locandina riportata di seguito”.