Le parole del consigliere regionale del Movimento cinque stelle

Il consigliere regionale: “Il governatore scarica le colpe sulla gestione dell’ente e parla di porcherie clientelari. Eppure nel consiglio siedono sindaci voluti proprio da lui”

“Con la richiesta di fallimento dell’Alto Calore, avanzata dalla Procura della Repubblica di Avellino, ha preso forma la coscienza sporca di De Luca e del Pd, tra gli artefici di decine di anni di gestioni amministrative con tante lacune e regole messe troppe volte sotto i tacchi. Il governatore pecca della sua solita ipocrisia, mettendo la testa sotto la sabbia, dopo aver parlato di “porcherie clientelari” e “allegria amministrativa”. Accuse che andrebbero rivolte a sé stesso, prima ancora che ai “suoi” sindaci che siedono nel cda dell’Alto Calore. La cui storia è costellata di anni e anni di malagestione, fino a precipitare l’ente verso baratro, dilapidando un patrimonio idrico senza pari nel Mezzogiorno d’Italia. Nel contempo, anche le professionalità di questa società sono state praticamente annullate”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi.