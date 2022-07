Urban Center Avellino – Oggi il primo tavolo operativo

Buondonno: “Bisogna ascoltare la comunità per comprendere le ragioni degli altri”

Oggi, presso la Sala Consiliare del Comune di Avellino, ha avuto luogo il primo tavolo operativo aperto ai cittadini, riguardo l’Urban Center di Avellino, nell’ambito del progetto “Urban Center Lab AV”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Regione Campania ed è risultata vincitrice dell’Avviso Pubblico per la concessione di contributi rivolti alla promozione della qualità dell’architettura (LR 11 novembre 2019 n.19): «Il progetto avrà due formule» – ha affermato Emma Buondonno, Assessore all’Urbanistica – «Inizieremo con la piattaforma social e, quindi, con il collegamento da remoto e, da settembre, continueremo con degli incontri che speriamo di poter organizzare nella Chiesetta vicina al Comune, dove già nel 2017 si svolgeva l’Urban Center. Speriamo di poter strutturare due incontri al mese, una serie di workshop e tavoli tematici, almeno fino a marzo» – ha dichiarato l’Assessore – «Ci auguriamo di partire anche con l’adeguamento al PUC in quanto l’Urban Center rappresenta un luogo di confronto e messa a punto di strategie da condividere con i progettisti del suddetto adeguamento».

Al giorno d’oggi, il confronto con la comunità si rivela essere di fondamentale importanza: «Siamo in un’epoca in cui l’urbanistica partecipata si deve praticare realmente» – ha continuato Buondonno – «Bisogna ascoltare la comunità poiché mettere tutti i soggetti coinvolti intorno agli stessi tavoli, serve a comprendere le ragioni degli altri. Queste sono le pratiche necessarie da percorrere».

«Se dovessi dare un voto, finora, a questo progetto, darei un 8 per l’impegno che tutti stanno dimostrando di avere» – ha aggiunto l’Assessore – «Ringraziamo la Regione Campania e, in particolare, l’assessore Bruno Discepolo che ci ha accordato questo piccolo finanziamento iniziale per metterci alla prova. Andiamo avanti in un’attività consolidata in alcune città, ma non molto estesa. Bisogna quindi addestrarsi sempre di più nell’urbanistica partecipata» – ha concluso Buondonno.